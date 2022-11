Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



11,475 EUR +10,34% (15.11.2022, 16:29)



DE000A0D6554



A0D655



NDX1



NRDXF



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.11.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Am Montagabend habe Nordex die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Im frühen Handel hätten die steigenden Verluste des Turbinenbauers für ein Kursminus gesorgt, die Aktie sei wieder in den einstelligen Bereich zurückgefallen. Doch inzwischen habe sich das Bild gedreht. Anleger würden der Trendwende entgegenfiebern und für zweistellige Gewinne sorgen.Obwohl Nordex mitgeteilt habe, dass der operative Verlust in diesem Jahr voraussichtlich vier Prozent des Umsatzes erreichen werde und damit das untere Ende der bisherigen Zielspanne, habe der Kurs nach einem fünf Prozent schwächerem Start schnell ins Plus gedreht. Zuletzt hätten die Papiere zehn Prozent zugelegt, obwohl höhere Kosten und unterbrochene Lieferketten den Konzern pessimistischer gestimmt hätten.Die Stimmung sei wohl auch wegen einer ermutigenden Analystenstimme ungetrübt geblieben: Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler habe in einer Studie betont, die Chancen auf eine positive Wende seien gut. Er glaube, dass die Risiken durch Altverträge mit Kunden, die noch zu niedrigen Preisen vereinbart worden seien, demnächst sinken würden. Insofern stehe das Unternehmen in den kommenden Quartalen vor einer "Übergangszeit"."Die gesamte Branche hatte sich in den vergangenen Jahren durch eine zu starke Fokussierung auf Marktanteile und Volumen in eine desolate Lage manövriert", so Hoymann. Inzwischen hätten Anbieter wie Nordex aber die Notwendigkeit erkannt, kostendeckende Preise durchzusetzen und Vertragsstandards zu entschärfen. Daher gebe es nun die Hoffnung, dass das zweite Halbjahr 2022 zu einem Wendepunkt werde.Die Aussagen Hoymanns würden Mut machen - und langfristig seien die Aussichten in der Windbranche tatsächlich gut. Ob es Nordex tatsächlich schon in den kommenden Quartalen gelinge, die Margen endlich zu verbessern, bleibe aber die Kernfrage.Das Chartbild ist nach dem Kursplus nun aussichtsreich, die Nordex-Aktie ist für Trader somit interessant, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2022)Mit Material von dpa-AFX