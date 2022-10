Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.10.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach schwachen Wochen sei dem Papier des Turbinenbauers dank starker Auftragszahlen vor dem Wochenende eine Stabilisierung gelungen. Besonders gut sei am Markt angekommen, dass das Unternehmen bei Neuverträgen stärker auf höhere Preise statt auf schiere Menge setze. Diese Preispolitik verbessere die Aussicht auf ein profitableres Geschäft.In den Monaten Juli bis September habe Nordex einen höheren durchschnittlichen Verkaufspreis je installiertes Megawatt Leistung erzielt. Dieser sei von 0,69 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf nun 0,90 Mio. Euro gestiegen, wie das Unternehmen am Freitag mitgeteilt habe.Die Zunahme von rund 30% entspreche dem, was Jefferies-Analyst Constantin Hesse Anfang Oktober geschätzt hatte. "Nordex wird zu einem Preismacher anstatt ein Preisnehmer", habe er zu diesem Zeitpunkt kommentiert. "Wir erwarten eine Marge von 3,1 Prozent des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im kommenden Jahr." Dem Management von Nordex sei bewusst, dass mehr Profitabilität erwirtschaftet werden müsse. Zum Halbjahr 2022 sei hier noch ein dickes Minus in den Büchern gestanden."Nordex konzentriert sich darauf, Preise über die Verkaufsmengen zu stellen. Das könnte zu einem leichten Sinken der kurzfristigen Aufträge führen", habe ein Händler gesagt. Zudem seien nach Einschätzung des Analysehauses Jefferies die Rahmenbedingungen etwas günstiger als noch vor Monaten. Die Lieferketten hätten sich für Nordex stabilisiert, wenngleich die Lieferung von Vormaterialien schwankungsanfällig bleibe. Die Zahl der Auftragseingänge bleibe dennoch dynamisch, die Rahmenbedingungen für den Ausbau von erneuerbaren Energien würden sich verbessern.Die höheren Verkaufspreise seien ein wichtiger Schritt, aber erst der Anfang. Der Konzern müsse nun mit den Quartalszahlen zeigen, wie die Margen davon bereits profitieren würden. Bis dahin sollten Anleger nach wie vor abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link