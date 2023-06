Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,145 EUR +3,87% (22.06.2023, 11:04)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,15 EUR +3,67% (22.06.2023, 10:52)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (22.06.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei ruhig geworden in den vergangenen Wochen um Nordex. Seit Anfang April würden sich die Papiere des Turbinenbauers in einer relativ engen Range zwischen etwa 10,50 und 12,00 Euro bewegen. Im schwachen Marktumfeld am Donnerstag sende die Aktie aber ein Lebenszeichen und zähle nach einer neuen Kaufempfehlung zu den stärksten Werten im MDAX.Nach der bislang unterdurchschnittlichen Kursentwicklung habe Exane-Analyst Sebastian Growe Nordex von "neutral" auf "outperform" hochgestuft. Er habe das Kursziel zudem von 13,00 auf 14,00 Euro angehoben und vor allem auch die starke Präsenz des Konzerns auf dem deutschen Heimatmarkt gelobt.Mit seiner Kaufempfehlung stehe Growe nicht alleine da. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg würden derzeit 13 Experten regelmäßig die Nordex-Aktie covern, davon würden sieben zum Kauf raten. Sechs Mal laute das Votum "halten", Verkaufsempfehlungen gebe es nicht. Im Durchschnitt liege das Kursziel mit 13,59 Euro knapp unterhalb des neuen Ziels der Exane.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: