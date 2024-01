Börsenplätze Nordex-Aktie:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach der schwachen Kursentwicklung zuletzt gebe es bei Nordex am Dienstag einen Hoffnungsschimmer. Eine positive Studie von Goldman Sachs sorge für Rückenwind und beschere dem TecDAX-Titel im frühen Handel ein Plus von mehr als vier Prozent. Das Papier löse sich damit wieder vom jüngst erreichten 52-Wochen-Tief.Bei Nordex dürfte die Profitabilität wieder auf das Niveau von 2014 zurückkehren, meine Analyst Ajay Patel. Eine vorteilhafte Preisgestaltung, ein besseres Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage sowie niedrigere Kosten dürften dafür sorgen, dass sich die Magen erholen würden. Dies sollte für höhere Gewinne und damit auch eine stärkere Bilanz sorgen. Patel habe Nordex von "Neutral" auf "Buy" heraufgestuft und das Kursziel auf 15 Euro bestätigt. Er sehe damit ein Potenzial von rund 60 Prozent.Spannend seien die Aussagen von Goldman vor allem vor dem Hintergrund der skeptischen Studie des Bankhauses Metzler vom Montag. Dort sei vor allem auf die Risiken hingewiesen worden, dass sich die Margen bei Nordex wieder eintrüben würden, da sich die Verhandlungsposition gegenüber den Kunden verschlechtert habe. Dies stehe somit komplett im Gegensatz zu den Aussagen in der Goldman-Studie.Damit steige die Spannung vor den Quartalszahlen weiter. Jedoch müssen sich Anleger bis dahin noch etwas gedulden. Erst am 29. Februar werde der Turbinenbauer seine Bücher öffnen. Dann werde sich zeigen, wie es um die Profitabilität stehe und ob hier Fortschritte zu verzeichnen seien. Die gestiegenen Kosten wegen der Inflation und der hohen Rohstoffpreise hätten die ohnehin schwachen Margen zuletzt belastet.DER AKTIONÄR meint: Vor den Zahlen sollten Anleger mit einem Einstieg abwarten, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link