Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,12 EUR +2,10% (27.07.2023, 09:00)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,98 EUR +0,31% (26.07.2023, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (27.07.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Turbinenbauer habe am Donnerstag seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Dabei sei zumindest der Sprung in die operative Gewinnzone gelungen, Nordex habe immerhin ein positives EBITDA von 0,6 Mio. Euro erwirtschaftet. Auch die Prognosen seien bestätigt worden.Nordex habe in Q2 insgesamt zudem zwar weniger neuer Aufträge reingeholt, das Volumen der Neuaufträge sei aber stabil geblieben. Das Auftragsbuch sei sogar noch deutlich voller geworden - inzwischen stünden hier Aufträge im Wert von 9,8 Mrd. Euro (Ende 2022: 6,5 Mrd. Euro) zu Buche. Das zeige, dass Nordex mit dem Abarbeiten der Aufträge noch immer nur schleppend vorankomme. Nach wie vor müssten zudem viele unrentable Altaufträge abgearbeitet werden, die bessere Preisgestaltung bei den Verhandlungen mache sich erst in Zukunft bemerkbar.Nordex habe zudem seine Jahresprognose bestätigt und schließe damit einen operativen Verlust nach wie vor nicht aus. Der Konzern rechne mit einer Marge von minus zwei bis plus 3% bei einem Umsatz von 5,6 bis 6,1 Mrd. Euro. Mittelfristig wolle der Turbinenbauer weiterhin eine operative Marge von 8% erreichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: