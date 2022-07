Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,832 EUR +2,06% (08.07.2022, 08:51)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,584 EUR +9,18% (07.07.2022, 17:41)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.07.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die gute Nachrichtenlage bei Nordex halte vorerst an. Dank eines neu gemeldeten Großauftrags aus Brasilien setze die Aktie des Turbinenbauers ihr Comeback im frühen Handel fort und liege erneut fünf Prozent im Plus. Doch nach wie vor sei es zu früh, um von nachhaltiger Entspannung zu reden.Nordex lieferte und errichte 80 Turbinen des Typs N163/5.X für ein Joint Venture der Macquarie Asset Managements Green Investment Group und Hydro Rein mit einem Gesamtvolumen von 456 Megawatt. Zu dem Auftrag gehöre auch ein Premium-Service über 20 Jahre. Ab Herbst 2023 solle die Lieferung beginnen, im Frühjahr 2024 solle der Windpark den Betrieb aufnehmen."Wir freuen uns sehr, die Green Investment Group und Hydro Rein mit unserer 5-Megawatt-Turbinentechnologie bei ihrem Ausbau von erneuerbaren Energien in Brasilien zu unterstützen und damit beizutragen, die gewünschte Dekarbonisierung der Produktionsstätten von Hydro zu beschleunigen", so Nordex-Vertriebsvorstand, Patxi Landa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: