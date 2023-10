Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,642 EUR -6,25% (17.10.2023, 15:04)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,624 EUR -6,20% (17.10.2023, 14:52)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (17.10.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Mit einem deutlichen Minus von mehr als 6% führe die Nordex-Aktie am Dienstag die Verliererliste im MDAX an. Durch den erneuten Rutsch unter die 10-Euro-Marke habe sie auch ein neues Tief seit November 2022 erreicht. Auslöser für den deutlichen Kursverlust seien skeptische Worte von Kepler Cheuvreux.Analyst William Mackie erwarte für das dritte Quartal eine differenzierte Entwicklung beim Turbinenbauer. Während frühere Aussagen des Managements auf eine positive Überraschung beim Umsatz sowie einen verbesserten Ausblick hindeuten würden, könnten die Bruttomargen im zweiten Halbjahr 2023 und in den ersten sechs Monaten 2024 weniger stark steigen als erwartet. Entsprechend dürften sich laut Mackie auch die Konsensschätzungen entwickeln.Der Experte habe das Kursziel deutlich von 17 auf 12,70 Euro gesenkt. Damit liege er zwar noch immer deutlich über dem aktuellen Niveau, die Einstufung laute auch weiterhin "buy". Dennoch seien die vorsichtigen Aussagen zur Preis- und Kostenentwicklung am Markt schlecht angekommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: