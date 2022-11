Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,71 EUR +1,12% (22.11.2022, 09:08)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,59 EUR -1,19% (21.11.2022)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (22.11.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Nordex-Aktie setze ihre Aufwärtsbewegung am Dienstag weiter fort. Ein neuer Auftrag aus Belgien komme am Markt gut an und sorge für weitere Kursgewinne, nachdem die Aktie inzwischen bereits mehr als 60 Prozent vom Oktober-Tief zugelegt habe. Das Chartbild sei durchaus vielversprechend.Nordex liefere insgesamt elf Turbinen für vier Windparks des belgischen Betreibers Aspiravi mit einem Gesamtvolumen von 43 Megawatt. Zudem sei auch ein Premium Service-Vertrag über 20 Jahre unterzeichnet worden. Im Sommer 2023 solle mit der Lieferung und Installation begonnen werden, Ende 2023 sollten die Parks in Betrieb gehen."Zusammen mit den vier Projekten haben wir von Aspiravi seit 2020 insgesamt Aufträge über 100 Megawatt in Belgien erhalten", so Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa. "Dieses wiederholte Vertrauen in unsere Technologie freut uns sehr."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: