Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,00 EUR +1,34% (11.10.2022, 08:57)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,778 EUR -5,26% (10.10.2022)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (11.10.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld habe die Nordex-Aktie in den vergangenen Tagen deutlich an Boden verloren und mit dem Fall unter den Unterstützungsbereich bei 7,85 Euro ein massives Verkaufssignal generiert. Doch am Dienstag melde der Turbinenbauer einen Großauftrag in Polen, die Aktie führe den SDAX im frühen Handel an - ein Hoffnungsschimmer.Nordex liefere für die Ignitis Group, die staatliche Energieholding Litauens, 37 Turbinen des Typs N117/3600. Der Auftrag mit einem Volumen von 133 Megawatt sei für den Windpark "Silesia 2" in Polen gedacht, dabei gebe es die Option für eine weitere Turbine. Zudem sei ein Premium-Service-Vertrag über 15 Jahre mit Verlängerungsmöglichkeit um weitere fünf Jahre unterzeichnet worden.Für die Nordex-Aktie komme der Auftrag zur richtigen Zeit. Im schwachen Gesamtmarkt sei der SDAX-Titel noch zu Wochenbeginn unter die Marke bei rund 7,85 Euro gefallen - hier hätten die Tiefs von Ende Juli sowie von Anfang Oktober gelegen. Falle der Kurs unter diese Unterstützung, drohe ein schneller Abverkauf bis zum Jahrestief bei 6,97 Euro. Halte die Marke dagegen, sei aus charttechnischer Sicht eine schnelle Gegenbewegung bis zur runden 9-Euro-Marke denkbar.Bis sich die Profitabilität bessert, setzen Anleger weiter auf andere Werte, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: