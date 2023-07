Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,49 EUR +2,68% (06.07.2023, 13:18)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,535 EUR +2,95% (06.07.2023, 13:14)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (06.07.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel habe sich in den vergangenen Tagen relativ stabil gezeigt und die Gewinnwarnung von Siemens Energy wegen der Probleme beim Nordex-Rivalen Siemens Gamesa gut weggesteckt. Noch warte die Nordex-Aktie aber auf den echten Ausbruch nach oben. Ein neuer Auftrag könnte nun für weitere Impulse sorgen.Nordex habe im deutschen Heimatmarkt einen Auftrag vom Entwickler REA für 12 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 43 Megawatt (MW) erhalten. Zum Auftrag gehöre auch ein Premium-Service-Vertrag zur Wartung und Instandhaltung der Turbinen über 20 Jahre."Wir freuen uns, dass dieses Projekt jetzt realisiert werden kann und sich zudem der Trend einer soliden Nachfrage in unserem Heimatmarkt fortsetzt", so Karsten Brüggemann, Vice President Central und Geschäftsführer von Nordex Germany. "Wie schon in den ersten Monaten des Jahres gehört Deutschland auch im zweiten Quartal mit Aufträgen von insgesamt rund 200 MW zu unseren stärksten Märkten."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: