Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,43 EUR -1,93% (17.11.2022, 09:35)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,37 EUR -2,24% (17.11.2022, 09:22)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (17.11.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Mehr als 60 Prozent habe die Nordex-Aktie seit Mitte Oktober zugelegt. Selbst der hohe Verlust im abgelaufenen Quartal habe die Erholungsrally nicht bremsen können. Die Blicke der Anleger würden in die Zukunft gehen, sie würden auf bessere Margen und volle Bücher setzen. Ein neuer Auftrag aus Polen komme ebenfalls gut an.Nordex liefere zehn Turbinen des Typs N131/3600 mit einem Gesamtvolumen von 35 Megawatt nach Polen. Auftraggeber sei eine Tochtergesellschaft von RE Alloys, diese habe auch einen Premium-Service über 15 Jahre bestellt. Im Herbst 2023 sollten Lieferung und Installation beginnen, Anfang 2024 solle der Windpark "Dzwola" dann in Betrieb genommen werden."Für Nordex ist dieser Auftrag erneut eine Bestätigung unserer seit Jahren erprobten guten Technologie. Wir freuen uns über den Start der Zusammenarbeit mit RE Alloys", habe sich Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa zufrieden gezeigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: