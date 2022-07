XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,002 EUR -1,70% (05.07.2022, 13:14)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (05.07.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenherstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach einer optimistischen Goldman Sachs-Studie zu Wochenbeginn sorge nun Nordex selbst für positive Nachrichten. So melde der Konzern einmal mehr einen neuen Auftrag. Für eine Tochter des polnischen Versorgers Tauron Polska Energia liefere Nordex 15 Turbinen des Typs N131/3900 für den 58,5 Megawatt-Windpark "Mierzyn" nach Polen. Zu dem Auftrag gehöre auch ein Service-Vertrag über drei Jahre. Ab Herbst 2023 sollten die Turbinen errichtet werden, in Betrieb sollten sie im Sommer 2024 gehen.Neue Aufträge seien zwar eine gute Nachricht für Nordex. Aufgrund der geopolitischen Risiken, logistischer Probleme und höherer Kosten sei die Auftragslage derzeit jedoch insgesamt etwas schwächer als zuletzt. Zudem hätten sich die lange bestehenden Margenprobleme weiter verschärft. Für einen nachhaltigen Kursanstieg würden Meldungen wie der Polen-Auftrag deshalb nicht sorgen.Nordex habe weiterhin v.a. mit der schwachen Profitabilität zu kämpfen. Die jüngste Kapitalerhöhung habe einmal mehr untermauert, wie sehr die ständigen Verluste auf die Bilanz drücken würden. Anleger sollten deshalb trotz der grundsätzlich guten Aussichten für die Windkraftbranche nach wie vor abwarten, bis sich hier eine Trendwende abzeichne, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2022)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:8,012 EUR -2,22% (05.07.2022, 13:427)