Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,225 EUR -1,39% (14.03.2023, 08:49)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,41 EUR -3,87% (13.03.2023, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.03.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach dem deutlichen Rücksetzer am Montag arbeite die Nordex-Aktie im Bereich knapp oberhalb der 14-Euro-Marke an einer Stabilisierung. Rückenwind verleihe dabei ein neuer Auftrag, den der Turbinenbauer im deutschen Heimatmarkt erhalten habe - in einem Markt, der zuletzt doch eher geschwächelt hatte.Von e-wikom habe Nordex einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von neun Turbinen mit einem Volumen von insgesamt 50,4 Megawatt für einen Windpark in Brandenburg erhalten. Dazu würden auch die Wartung und Instandhaltung der Anlagen über 20 Jahre gehören. Geliefert werden sollten die Turbinen Anfang 2024.Die Auftragsbücher bei Nordex seien weiter prall gefüllt. Mit den Zahlen zuletzt habe der Konzern aber einmal mehr mit den Margen enttäuscht. Ob die mittelfristigen Ziele erreicht werden könnten, erscheine deshalb trotz der Aussagen des Managements zumindest fraglich. Nur wer darauf setzen wolle, dass die Profitabiliät wirklich besser werde, bleibe dabei, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2023)Börsenplätze Nordex-Aktie: