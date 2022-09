Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,08 EUR -1,75% (20.09.2022, 10:06)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,084 EUR -1,60% (20.09.3022, 09:52)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (20.09.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Windkraftanlagenbauer könne am Dienstag eine weitere, überschaubare Order aus Deutschland vermelden. Konkret habe Nordex vom Stammkunden wpd einen Auftrag über 31,5 Megawatt erhalten. Für den Windpark "Kantow" solle das Unternehmen sieben Turbinen des Typs N149/4.X der Delta4000-Serie liefern. On top erhalte Nordex einen Premium Service-Vertrag zur Wartung der Turbinen über 15 Jahre mit einer Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre.Der neue Windpark werde nord-westlich von Berlin im Bundesland Brandenburg errichtet. Die Installation solle im Sommer 2023 erfolgen, die Bremer wpd habe den Zuschlag im Rahmen der Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur "Windenergie an Land" gewonnen.Die Auftragslage bei Nordex stimme positiv, auch wenn es sich hierbei um eine kleine Order handle. Wichtig bleibe für den Turbinenbauer, dass die Aufträge auch profitabel abgearbeitet werden könnten. Erst mit einer nachhaltigen Margenverbesserung dürfte die Nordex-Aktie wieder in deutlich höhere Kursregionen vorstoßen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: