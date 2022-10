Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,364 EUR -2,62% (12.10.2022, 16:44)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,376 EUR -2,74% (12.10.2022, 16:30)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.10.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Nordex-Aktie könne sich weiterhin nicht aus ihrer Talfahrt der vergangenen Tage befreien. Obwohl der Turbinenbauer auch am Mittwoch einmal mehr einen neuen Auftrag vermeldet habe, verliere der SDAX-Wert erneut rund drei Prozent und nähere sich damit zunehmend dem Jahrestief aus dem Juli bei 6,97 Euro.Nordex habe den Zuschlag für die Lieferung von 16 Turbinen des Typs N163/5.X mit einem Volumen von 94 Megawatt nach Spanien erhalten. Zum Namen des Kunden und des Projekts sei zwar nichts bekannt geworden, doch zum Auftrag würden auch ein fünfjähriger Premium-Service sowie eine Verlängerungsoption um weitere zehn Jahre gehören.Geliefert und errichtet werden sollten die Turbinen ab Sommer 2024. Bei zwei weiteren Windparks in unmittelbarer Nähe sei Nordex derzeit bereits tätig. Vertriebsvorstand Patxi Landa sage deshalb auch: "In Aragón waren wir dieses Jahr mit unseren 5-MW-Turbinen N155/5.X und N163/5.X sehr erfolgreich. Unsere Delta4000-Anlagen bringen mit diesen Projekten die Dekarbonisierung der Energieversorgung und die Unabhängigkeit von fossiler Energie in Spanien einen weiteren Schritt voran."Bis dahin bleiben Anleger an der Seitenlinie und greifen lieber bei anderen Green-Tech-Aktien zu, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: