Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,87 EUR +0,14% (09.01.2024, 10:03)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,832 EUR +0,14% (09.01.2024, 09:49)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Start ins neue Jahr sei bei Nordex einmal mehr schwierig gewesen. Die Aktie des Turbinenbauers sei unter die wichtige 10-Euro-Marke gefallen und habe erneut die Tiefs der vergangenen Monate getestet. Am Dienstag zähle der Titel nun aber wieder zu den stärkeren Werten im MDAX, nachdem es neue Aufträge aus Großbritannien gegeben habe.Noch im Dezember 2023 habe Nordex drei Aufträge in Schottland über insgesamt knapp 150 Megawatt erhalten. Insgesamt würden 25 Turbinen geliefert und errichtet. 2026 sollten die Windparks im Norden des Landes dann entstehen. Namen von Kunden und Projekten seien derweil nicht bekannt geworden.Die Nordex-Aktie reagiere positiv auf die neuen Aufträge und nähere sich wieder der 10-Euro-Marke. Wichtig sei, dass zuletzt keine neuen Tiefs ausgebildet worden seien. Allerdings kann die Aktie im Gegensatz zum Wettbewerber Vestas ( ISIN DK0061539921 WKN A3CMNS ) bislang kaum wirklich von den vielen neuen Aufträgen in den vergangenen Wochen profitieren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Der margenstärkere dänische Wettbewerber bleibe deshalb auch der Favorit des "Aktionär". (Analyse vom 09.01.2024)Börsenplätze Nordex-Aktie: