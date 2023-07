Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,10 EUR +0,29% (13.07.2023, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,10 EUR +2,80% (12.07.2023, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.07.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Nordex-Aktie habe sich in den vergangenen Tagen stark entwickelt und sei erstmals seit April über die 12-Euro-Marke geklettert. Nun habe der Turbinenbauer die Zahlen zum Auftragseingang im zweiten Quartal veröffentlicht. Nach dem schwachen Jahresstart habe die Nachfrage wieder angezogen, die Aktie reagiere jedoch zunächst kaum. "Das zweite Quartal verlief wie erwartet. Wir stärken weiterhin unsere Marktposition in unseren europäischen Kernmärkten und halten gleichzeitig an unserer Preis- und Margendisziplin fest", habe Vertriebsvorstand Patxi Landa, der Mitteilung zufolge gesagt.Von April bis Juni habe der Konzern einen Auftragseingang für 308 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von rund 1,6 Gigawatt verzeichnet, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitgeteilt habe. Nordex habe im vergangenen Quartal und zugleich im ersten Halbjahr einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 0,89 Mio. Euro je Megawatt erzielt. In den entsprechenden Zeiträumen des Vorjahres habe dieser Wert noch bei 0,79 Mio. Euro je Megawatt gelegen.Die Auftragslage sei zwar etwas schwächer als im Vorjahr, dennoch seien die Bücher gut gefüllt. Auch in den kommenden Monaten und Jahren dürfte das Wachstum stimmen. Entscheidend bleibe die Frage nach der Profitabilität. Die höheren Verkaufspreise seien hier sehr zu begrüßen und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Trader könnten mit den Zahlen und nach dem charttechnischen Kaufsignal auf steigende Kurse setzen. Wer langfristig investieren wolle, warte ab, ob der Sprung in die Profitabilität gelinge, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: