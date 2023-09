Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,44 EUR +0,57% (28.09.2023, 08:42)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,255 EUR +1,40% (27.09.2023)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (28.09.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Probleme des dänischen Windparkspezialisten Ørsted würden die gesamte Offshore-Windbranche belasten. Nordex sei durch den Fokus auf Onshore-Turbinen kaum betroffen. Zuletzt habe die Hoffnung auf EU-Unterstützung die Aktie auch wieder angetrieben. Zudem seien die Auftragsbücher weiter prall gefüllt, am Donnerstag gebe es einmal mehr einen neuen Großauftrag.Für zwei Projekte in Italien werde Nordex ab Sommer 2024 insgesamt 20 Turbinen der Delta4000-Serie liefern und errichten. Zusammen hätten diese ein Volumen von 135 Megawatt. Zudem würden beide Aufträge jeweils einen Premium-Service über zehn Jahre umfassen. Wer der Kunde sei, sei nicht bekannt geworden.Bereits in den vergangenen Tagen habe Nordex mehrere Aufträge vermeldet. Am Dienstag sei eine Order aus Rumänien über knapp 30 Megawatt bekannt gegeben worden, in der vergangenen Woche sei es ein Auftrag aus Spanien über fast 60 Megawatt gewesen und in der Vorwoche habe der Konzern einen Deal mit BayWa über 141 Megawatt für einen Park ebenfalls in Spanien verkündet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: