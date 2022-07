Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (04.07.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenherstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die massive Talfahrt des Windkraftanlagenherstellers finde nach wie vor kein Ende. Seit Mitte April habe sich die Nordex-Aktie mehr als halbiert. Die hohen Kosten für Rohstoffe und Logistik sowie eine geringere Installationsleistung hätten für schwache Zahlen gesorgt und die bereits bestehenden Profitabilitätsprobleme noch verschärft.Goldman Sachs sehe jetzt allerdings viel Potenzial. Analyst Ajay Patel habe in einer Branchenstudie sein Kursziel auf 13,70 Euro belassen. Die Einstufung laute zwar unverändert "neutral", dennoch suggeriere das Ziel ein Potenzial von 65%. Noch Anfang Mai habe die Nordex-Aktie jedoch in diesem Bereich notiert. Das zeige, wie schnell auch Kursgewinne bei dem volatilen Green-Tech-Wert wieder möglich sein könnten - wenn sich die Stimmung aufhelle und die Marge wirklich endlich zulege.Angesichts der hohen Kosten sei schnelle Besserung aber nicht in Sicht. Die jüngste Kapitalerhöhung habe gezeigt, dass Nordex wegen der hohen Verluste immer wieder Liquidität zuschießen müsse. Langfristig könnte sich das Blatt zwar wenden, doch vorerst sollten Anleger weiterhin an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: