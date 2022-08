Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (17.08.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld gehöre Nordex am Mittwoch zu den stärksten Werten an der deutschen Börse. Für Schwung sorge eine massive Kurszielanhebung durch das Analysehaus Kepler Cheuvreux, das auch seine skeptische Haltung aufgegeben habe.Durch die neuen Mittel aus den Kapitalerhöhungen und einer Anleihe sei Nordex nun finanziell besser abgesichert, so Analyst William Mackie. Ein negativer Cashflow und die Refinanzierung von Anleihen bis Ende 2023 sollten so gestemmt und Engpässe bei der Liquidität vermieden werden können. Das Kursziel habe der Experte deshalb von 4,66 auf 9 Euro angehoben und damit fast verdoppelt. Die Nordex-Aktie habe er zudem von "reduce" auf "hold" hochgestuft, wobei selbst das neue Kursziel noch knapp 20% unter dem aktuellen Niveau liege.Nordex habe vorerst ausreichend Liquidität, die Auftragsbücher seien voll. Nachhaltig steigende Kurse dürfte es aber dennoch erst geben, wenn der Konzern das Margenproblem im Griff habe, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2022)Börsenplätze Nordex-Aktie: