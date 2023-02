Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,24 EUR +1,57% (27.02.2023, 15:29)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,215 EUR +1,07% (27.02.2023, 15:15)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (27.02.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Volle Auftragsbücher und v.a. die Hoffnung auf eine Trendwende bei den Margen hätten mit Beginn des vierten Quartals 2022 für ein rasantes Comeback der Nordex-Aktie gesorgt. Durch den deutlichen Anstieg der Marktkapitalisierung feiere der Turbinenbauer deshalb nun auch die Rückkehr in den MDAX.Noch 2022 sei Nordex sogar aus dem SDAX geflogen, da der Konzern seinen Quartalsbericht nicht fristgerecht veröffentlicht habe. Aber bereits im September vergangenen Jahres sei Nordex in die Indexfamilie zurückgekehrt. Am heutigen Montag folge nun sogar der Aufstieg in den MDAX - dort werde die Aktie der Commerzbank ersetzt, die nach dem DAX-Abschied des Industriegaseriesen Linde in den Leitindex aufsteige.Für die Nordex-Aktie könnte die Rückkehr in den Index der mittelgroßen Werte durchaus positive Impulse bringen. Fonds, die Indices real nachbilden würden, müssten entsprechend umschichten und umgewichten. Da im MDAX mehr Geld investiert sei als im SDAX, fließe auch mehr Geld in Nordex.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: