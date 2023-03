Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,525 EUR +0,38% (09.03.2023, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,54 EUR +0,69% (08.03.2023)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.03.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Turbinenbauer Nordex habe am Donnerstag vorläufige Zahlen vorgelegt und dabei einmal mehr mit der Marge enttäuscht. Die bereits angepasste Prognose sei zumindest beim Umsatz erreicht worden. An der Börse kämen die Zahlen aber nicht gut an, die Aktie notiere im frühen Handel deutlich schwächer.Nordex habe 2022 wegen höherer Kosten und unterbrochener Lieferketten noch mehr operativen Verlust gemacht als erwartet. Auch Produktionsprobleme nach einem Cybersicherheitsvorfall im ersten Halbjahr hätten belastet. Bei einem Umsatzwachstum um 5,5 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro sei ein operativer Verlust (EBITDA) von 244 Millionen Euro angefallen - nach einem Gewinn von 53 Millionen Euro im Vorjahr.Die operative Gewinnmarge von minus 4,3 Prozent sei damit etwas schlechter gewesen als vom Unternehmen mit rund minus vier Prozent in Aussicht gestellt. Erst im November sei Nordex bei der Margenprognose zurückgerudert. Analysten hätten für 2022 weniger Umsatz, aber auch einen geringeren operativen Verlust erwartet. Die endgültigen Resultate sowie den Ausblick für 2023 wolle das Unternehmen am 31. März vorlegen.Nur wer darauf setzen will, dass dies gelingt, bleibt dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link