Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,60 EUR +4,30% (12.07.2022, 14:48)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,548 EUR +4,17% (12.07.2022, 14:34)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.07.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die erneute Kapitalerhöhung habe der TecDAX-Titel zu Wochenbeginn gut verkraftet. Auch am Dienstag halte sich die Nordex-Aktie über der 9-Euro-Marke. Seitens der Analysten gebe es jedoch Gegenwind, die Kursziele würden weiter reduziert.Nordex komme mit der neuen Kapitalerhöhung dem Kassenbestand vom Vorjahr zum Geschäftsjahresende deutlich näher, schreibe etwa Stifel-Expertin Clarice Monarcha. Allerdings dürfte dieses Niveau wegen der Refinanzierung von Unternehmensanleihen nicht lange gehalten werden. Das Kursziel habe sie wegen der Gewinnverwässerung und höherer Schuldenkosten nun von 9,00 auf 8,00 Euro gekappt - das Votum laute aber nach wie vor "hold".Etwas skeptischer werde auch die Bank of America. Die Analysten hätten nach der jüngsten Maßnahme nun das Ziel von 15,00 auf 14,00 Euro gesenkt. Angesichts des Potenzials von rund 50 Prozent laute das Rating aber weiter "buy".Der Insiderkauf sei zwar ein Zeichen des Vertrauens, doch die erneute Kapitalerhöhung signalisiere auch, dass vorerst weiter mit Verlusten und Mittelabflüssen gerechnet werde.Solange das Margenproblem nicht behoben wird, sollten Anleger weiter an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link