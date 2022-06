Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenherstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Windanlagenbauer Nordex sei mit hohen Verlusten in das neue Jahr gestartet. Kosten für die Neuausrichtung des Unternehmens bei der Rotorblattfertigung, eine geringere Installationsleistung sowie gestiegene Rohstoff- und Logistikkosten hätten im ersten Quartal zu einem Konzernverlust von knapp 151 Millionen Euro geführt, so das Unternehmen.Im Vorjahreszeitraum habe Nordex noch ein Minus von knapp 55 Millionen Euro verzeichnet. Das bereinigte operative Ergebnis vor Neuausrichtungskosten (EBITDA) sei mit 52 Millionen Euro in den Minusbereich gerutscht, nach einem Gewinn von 10,4 Millionen Euro im Vorjahr.Nordex habe Ende Januar angekündigt, die Rotorblatt-Fertigung an seinem deutschen Standort Rostock Ende Juni einzustellen. Begründet werde dies mit einem schwierigen Wettbewerbsumfeld und einer Verschiebung der Nachfrage nach größeren Rotorblättern, die nicht in Rostock hergestellt werden könnten. Betroffen seien jüngsten Angaben zufolge rund 600 Mitarbeiter.Die Produktionsumstellung auf andere Rotorblätter sowie eine witterungsbedingt niedrigere Installationsleistung hätten den Angaben zufolge zu einem Umsatzrückgang von gut einem Viertel auf 933 Millionen Euro geführt. Der Auftragseingang habe ohne das Servicegeschäft bei 903 Millionen Euro und damit leicht unter dem Vorjahreswert gelegen. Die Ende Mai gesenkte Prognose habe Nordex bestätigt. Die mittelfristige Zielsetzung, eine operative Marge (EBITDA) von acht Prozent zu erreichen, habe das Unternehmen ebenfalls bekräftigt. Für 2022 gehe der Windanlagenbauer von minus vier bis null Prozent bei dieser Kennzahl aus.Die Aktie von Nordex stehe am Dienstagmorgen massiv unter Druck. Bei Lang & Schwarz verliere das Papier fast fünf Prozent auf 8,80 Euro. Das Papier sei weiter deutlich angeschlagen. Mittlerweile sei allerdings bereits viel eingepreist.Anleger warten aber vorerst ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2022)Mit Material von dpa-AFX