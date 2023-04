Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,815 EUR +0,08% (12.04.2023, 16:37)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,835 EUR +0,85% (12.04.2023, 16:33)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.04.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Deutliche Kursverluste hätten Anleger beim Turbinenbauer Nordex seit Anfang März verkraften müssen. Mit dem Rutsch unter die 12-Euro-Marke habe sich das Chartbild dann zuletzt noch einmal eingetrübt. Am Mittwoch habe es nun immerhin wieder einmal gute Nachrichten in Form eines Auftrags des DAX-Konzerns RWE gegeben.Nordex liefere elf Turbinen aus der Delta4000-Serie für zwei Projekte in Niedersachsen mit einem Gesamtvolumen von 62 Megawatt. Beides seien so genannte Repowering-Projekte, bei denen ältere Modelle durch neue, leistungsstärkere Anlagen ersetzt würden. Zum Vergleich: Bisher seien beide Projekte mit zusammen 31 Megawatt nur auf die halbe Leistung gekommen."Wir freuen uns, RWE künftig mit unserer Technologie in den Windparks Lesse und Barbecke bei ihrem Schritt, mehr Strom aus Erneuerbaren Energien in Deutschland zu produzieren, unterstützen zu können", so Felipe Villalon Waldburg-Zeil, Director Sales Region Central von Nordex. "Dank leistungsstarker moderner Anlagentechnologie kann der erzeugte Windstrom von älteren Windparks um ein Vielfaches erhöht werden und das bei einer geringeren Anzahl an Turbinen."Aktuell drängt sich ein Kauf nicht auf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link