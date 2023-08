Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.08.2023/ac/a/t)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach der herben Korrektur der vergangenen Wochen habe die Nordex-Aktie am Dienstag mit einem Plus von 5,7 Prozent die erste Gegenbewegung gestartet. Am Mittwoch knüpfe der MDAX-Titel im frühen Handel an diese Gewinne an. Schwung verleihe dabei erneut ein weiterer Großauftrag, den der Turbinenbauer erhalten habe.Nordex liefere für drei Projekte, welche die Heitkamp Industrial Solutions GmbH im Auftrag von Rönesans Enerji umsetze, insgesamt 27 N163/6.X-Turbinen mit einem Gesamtvolumen von 189 Megawatt. Zu den Aufträgen würden auch Premium-Service-Verträge über zehn Jahre gehören."Wir freuen uns, unsere Position als Marktführer in der Türkei erneut zu stärken", so Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa. "Die N163/6.X eignet sich besonders gut, um in dieser windschwachen Region hohe Erträge zu erzielen. Es ist schön, dass wir das klare Bekenntnis des Landes, den Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix deutlich zu erhöhen, mit unserer neuesten und hocheffizienten Technologie unterstützen können." Die Türkei wolle bis 2035 18 Gigawatt an neuen On- und Offshore-Windkapazitäten schaffen und damit insgesamt 30 Gigawatt erreichen.