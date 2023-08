Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,09 EUR +3,07% (22.08.2023, 09:44)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,09 EUR +3,50% (22.08.2023, 09:29)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (22.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Im August kenne die Aktie von Nordex bislang quasi nur den Weg nach unten. Seit dem Hoch nach den Zahlen sehe inzwischen ein Minus von rund 20 Prozent zu Buche. Am Dienstag gebe es nun aber eine positive Meldung. Der Turbinenbauer habe einen Großauftrag aus Kanada erhalten, was im frühen Handel für Schwung sorge.Nordex liefere 49 Turbinen mit einer Leistung von je 5,7 Megawatt für den kanadischen Windpark "Forty Mile" in Alberta. Der Auftrag habe damit ein Gesamtvolumen von knapp 280 Megawatt, die Fertigstellung solle im ersten Quartal 2025 erfolgen."Wir freuen uns, die Technologie zur Verfügung zu stellen, um die ehrgeizigen Klimaschutzziele Kanadas zu unterstützen", so Nordex-Vertriebschef Patxi Landa. "Mit der Cold-Climate-Version gewährleisten unsere Turbinen einen reibungslosen Betrieb auch bei den schwierigen Wetterbedingungen in dieser Region, wo die Temperaturen unter minus 30 Grad sinken können."Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 10,00 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: