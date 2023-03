Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,99 EUR -6,42% (13.03.2023, 13:57)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,02 EUR -6,47% (13.03.2023, 13:45)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.03.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Ausverkauf an den Börsen mache sich zu Wochenbeginn auch beim Turbinenbauer Nordex bemerkbar. Mit einem Minus von mehr als fünf Prozent habe die Aktie die Gewinne nach den Zahlen in der vergangenen Woche komplett abgegeben. "Der Aktionär" zeige, wie Experten die Lage aktuell einschätzen würden.Vier Analysten hätten ihre Einschätzung nach den Zahlen bereits überarbeitet. Jefferies und die Citigroup würden mit Kurszielen von 16,00 Euro respektive 15,50 Euro zum Kaufen raten. Die Baader Bank empfehle dagegen "reduce" mit Ziel 14,40 Euro. Hinzu komme eine Halteempfehlung von Oddo BHF - der faire Wert werde hier lediglich auf 12,00 Euro beziffert.Das durchschnittliche Kursziel liege damit bei 14,48 Euro und somit knapp oberhalb des aktuellen Kurses. Allerdings hätten die Analysten ihre Ziele zuletzt Stück für Stück hochgeschraubt, die Tendenz sei weiter steigend.Anleger, die auf Wende bei den Margen setzen wollen, bleiben weiter dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link