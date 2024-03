XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,825 EUR +3,50% (21.03.2024, 15:03)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 10.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA (nicht aktiv), Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (21.03.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.

Mit einem deutlichen Kurssprung führe die Nordex-Aktie im freundlichen Marktumfeld den MDAX an. Das Anfang März erreichte Mehrmonatshoch bei 12,42 Euro rücke damit wieder näher. Für Schwung sorge eine Vereinbarung mit RWE über die Lieferung von Windturbinen im großen Stil.

RWE und Nordex hätten einen Vertrag über mehrere Jahre unterzeichnet. Dabei gehe es um die Lieferung von Anlagen mit einer Gesamtleistung von 800 Megawatt. In den nächsten zweieinhalb Jahren werde RWE rund 120 Windenergieanlagen von Nordex für die europäischen Märkte beziehen, habe der DAX-Konzern am Donnerstag am Rande der WindEurope-Konferenz in Bilbao mitgeteilt. Beide Unternehmen würden seit Jahren zusammenarbeiten. RWE betreibe bereits 53 Windparks mit Windenergieanlagen von Nordex in sieben Ländern.

Während RWE trotz des stetigen Ausbaus der grünen Energie nach wie vor nicht in Fahrt komme, helle sich das Bild bei Nordex wieder auf. Die Marge bleibe zwar das Kernproblem. Doch sollte der Sprung auf ein Mehrjahreshoch gelingen, wäre zumindest kurzfristig der Weg nach oben frei. Für Trader werde das Bild spannend, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2024)

(Mit Material von dpa-AFX)