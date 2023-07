XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (31.07.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Es sei ein wildes Auf und Ab nach den Zahlen beim Turbinenbauers gegeben. Im abgelaufenen Quartal sei es zwar besser als erwartet gelaufen, doch der große Durchbruch bei der Profitabilität sei noch immer nicht gelungen. Lob habe es jedoch von Seiten der Analysten gegeben, die ihre Kursziele auf breiter Front angehoben hätten.Die Zahlen von Nordex hätten gepasst. Allerdings müsse der Konzern weiter deutliche Fortschritte bei der Profitabilität machen. Erst wenn nachhaltig schwarze Zahlen geschrieben würden, dürfte auch das Vertrauen der Anleger zurückkehren. Dann seien deutlich höhere Kurse möglich. Für Trader sei die Nordex-Aktie angesichts des Chartbilds nach wie vor interessant, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.07.2023)