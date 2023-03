Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,555 EUR +2,68% (01.03.2023, 10:55)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,58 EUR +2,46% (01.03.2023, 10:40)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (01.03.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Es laufe weiterhin rund bei Nordex. Der deutsche Turbinenbauer habe am Mittwoch erneut zwei neue Aufträge vermeldet, die diesmal aus Finnland und Schweden kämen. An der Börse komme die Auftragsflut gut an, vor den Zahlen Ende März nähere sich die Nordex-Aktie kontinuierlich wieder dem Januar-Hoch bei 15,15 Euro.Nordex melde seit Wochen zahlreiche Aufträge. Der Blick der Anleger richte sich aber bereits auf den 31. März, wenn der Jahresbericht präsentiert werde. Höhere Verkaufspreise hätten zuletzt die Hoffnung auf bessere Margen geweckt. Allerdings hätten die Wettbewerber Vestas und Siemens Gamesa zuletzt mit schwachen Zahlen wieder für Verunsicherung gesorgt.Die Frage nach der Profitabilität bleibe das bestimmende Thema bei Nordex. Gelinge hier die Trendwende, lasse die Bewertung viel Spielraum nach oben. Auch das Chartbild passe. Spekulativ orientierte Anleger könnten zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2023)Börsenplätze Nordex-Aktie: