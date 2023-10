Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (18.10.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Nachfrage nach Windkraftanlagen des Herstellers Nordex sei unvermindert hoch. In Q3 habe der MDAX-Konzern deutlich mehr Anlagen verkaufen können als im Vorjahreszeitraum, so das Unternehmen in der vergangenen Woche. Im krassen Gegensatz dazu entwickle sich die Aktie, die sogar ein neues Verkaufssignal generiert habe.Im dritten Quartal habe Nordex Aufträge für 365 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 2,2 Gigawatt erhalten, wie Nordex am letzten Donnerstag in Hamburg mitgeteilt habe. Im Vorjahreszeitraum habe sich der Auftragseingang auf 277 Anlagen mit einer Leistung von 1,4 Gigawatt belaufen. Der durchschnittliche Verkaufspreis habe infolge des Regionalmixes bei rund 790.000 Euro je Megawatt Leistung gelegen. Im Vorjahr seien es etwa 900.000 Euro gewesen.Trotzdem entwickle sich die Nordex-Aktie weiterhin schwach. Am Dienstag sei der Kurs zeitweise auf 9,40 Euro und damit den tiefsten Stand seit November 2022 gefallen. Zwar habe sich Nordex im Tagesverlauf wieder erholt, die wichtige Unterstützung bei zehn Euro habe aber nicht zurückerobert werden können.Auch am Mittwoch gehe es erst einmal mit dem Kurs nach unten. Sollte nicht schnell eine Trendwende eingeleitet werden, drohe sogar ein Rückfall bis zum Oktober-Tief 2022 bei etwa 7,20 Euro.Auch die Deutsche Bank bleibe bei "Kaufen". Der zuständige Analyst habe zwar den fairen Wert auf 17 Euro reduziert, der übertreffe den aktuellen Kurs aber um mehr als 70 Prozent.Aus technischer Sicht drohe bei Nordex eine Fortsetzung des Abwärtstrends. Wer darauf setzen will, setzt auf den Trading-Tipp vom Mittwoch, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link