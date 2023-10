XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (05.10.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Das Bild bei Nordex habe sich im Verlauf dieser Handelswoche wieder massiv eingetrübt. Noch zu Wochenbeginn habe die Aktie des Turbinenbauers im Bereich der 12-Euro-Marke notiert, ehe ein rasanter Abverkauf bis in den einstelligen Kursbereich gefolgt sei. Ein neuer Auftrag vom spanischen Enerfin-Konzern sorge am Donnerstag zumindest für eine erste Gegenbewegung.Neben dem neuen Auftrag verleihe am Donnerstag auch die beeindruckende Prognoseanhebung von SMA Solar Rückenwind. Auch wenn sich von der Solarbranche keine Rückschlüsse auf die Geschäftsentwicklung von Nordex ziehen lassen würden, dürfte das Interesse an grünen Aktien allgemein wieder zunehmen. Diese seien zuletzt in Folge des Ørsted-Schocks, der anhaltenden Margenprobleme und auch des schwachen Marktumfelds wenig gefragt gewesen.Die Nordex-Aktie sei durch den Abverkauf kurzzeitig unter den Stoppkurs des "Aktionärs" bei 10 Euro gerutscht. Anleger sollten damit die Reißleine ziehen und vorerst an der Seitenlinie bleiben. Nordex müsse nun mit den kommenden Quartalszahlen selbst zeigen, ob es bei den weiterhin bestehenden Profitabilitätsproblemen Anzeichen der Besserung gebe. Erst wenn hier die nachhaltige Trendwende gelinge, seien auch deutlich höhere Kurse möglich, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2023)