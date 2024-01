Börsenplätze Nordex-Aktie:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (04.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der jüngste Erholungsversuch bei Nordex sei zu Jahresbeginn im Keim erstickt worden. Der Turbinenbauer könne damit der starken Entwicklung des Rivalen Vestas ( ISIN DK0061539921 WKN A3CMNS ) nicht folgen, der nach zahlreichen Neuaufträgen zuletzt auf ein 52-Wochen-Hoch geklettert sei. Nun habe Nordex allerdings selbst einen neuen Auftrag vermeldet.Nordex habe bereits Ende 2023 den Auftrag von Capital Energy über 106 Megawatt in Spanien bekommen. 18 Turbinen des Typs N163/5.X sollten im Frühjahr 2025 geliefert und errichtet werden. Im Juni 2025 solle dann die Inbetriebnahme erfolgen. Zum Deal zähle zudem ein Premium-Service-Vertrag über 20 Jahre."Wir freuen uns über unseren ersten Auftrag mit Capital Energy. Er bestätigt erneut das Potenzial der Region und die zunehmende Marktpräsenz der Nordex Group in Spanien, wo wir im laufenden Jahr bis heute Neugeschäft von mehr als 500 Megawatt erzielt haben", so Nordex-Vertriebschef Patxi Landa.Nordex sei 2023 einer der größten Verlierer im MDAX gewesen, auch der Auftakt ins Jahr 2024 sei schwach ausgefallen. Aktuell kämpfe die Nordex-Aktie mit der wichtigen 10-Euro-Marke, von der sich der Titel seit Monaten nicht nachhaltig habe lösen können. Der neue Auftrag sowie die zahlreichen Deals von Vestas würden allerdings untermauern, dass die Bücher nach wie vor voll seien. Entscheidend bleibe aber weiterhin, dass es Fortschritte bei der Profitabilität gebe. Hier müssten sich erste Fortschritte einstellen, sonst dürfte es auch schwer werden, die ambitionierten Mittelfristziele zu erreichen. DER AKTIONÄR bevorzuge im Sektor derzeit weiterhin die margenstärkere Vestas. (Analyse vom 04.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link