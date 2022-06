XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (30.06.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nordex: Dank einer Kapitalerhöhung hat der Turbinenbauer das Schlimmste abgewendet - AktienanalyseDer Windanlagenbauer Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) ist mit hohen Verlusten ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unter dem Strich habe sich das Minus von rund 55 Mio. auf 151 Mio. Euro ausgeweitet. Als Gründe habe das Unternehmen die Kosten für die Neuausrichtung der Rotorblattfertigung, eine geringere Installationsleistung sowie gestiegene Rohstoff- und Logistikkosten genannt. Auch der Umsatz sei mit einem Minus von gut einem Viertel auf 933 Mio. Euro rückläufig gewesen. Der Auftragseingang sorge ebenfalls nicht gerade für Zuversicht. Er habe ohne das Servicegeschäft bei 903 Mio. Euro und damit leicht unter dem Vorjahreswert gelegen. Immerhin habe das Management an der bereits Ende Mai gesenkten Prognose für 2022 festgehalten. Die mittelfristige Zielsetzung, eine operative Marge (EBITDA) von acht Prozent zu erreichen, habe das Unternehmen ebenfalls bekräftigt. Für 2022 gehe der Windanlagenbauer von minus vier bis null Prozent bei dieser Kennzahl aus.Als wäre das alles noch nicht genug, seien an der Börse zudem Sorgen wegen der Anfang kommenden Jahres zur Refinanzierung anstehenden Anleihe im Volumen von 275 Mio. Euro aufgekommen. Doch zumindest hier habe Nordex nun quasi Entwarnung geben können. Denn die Hamburger hätten sich bei ihrem spanischen Ankeraktionär Acciona via Kapitalerhöhung frisches Geld besorgt. Dabei sei ein Brutto-Emissionserlös von rund 139,2 Mio. Euro erzielt worden. Mit dem Geld wolle Nordex die Kasse und die Bilanz aufbessern und sich zudem gegen die kurzfristigen Risiken absichern, denen der Windkraftsektor aktuell ausgesetzt sei. Damit dürfte klar sein, dass die Spanier den Deutschen auch bei der Refinanzierung der Anleihe zur Seite stehen dürften, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:8,12 EUR -3,75% (30.06.2022, 11:51)