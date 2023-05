Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.05.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Nordex-Aktie habe am Freitag ihre Anfangsverluste am Nachmittag wettgemacht und sei nicht nur deutlich ins Plus gesprungen, sondern auch an die Spitze des MDAX. Im frühen Handel sei das Papier des Windkraftkraftanlagen-Herstellers aufgrund eines weiterhin verlustreichen Geschäfts des Windkraftanlagenbauers um bis zu 5,6% abgesackt.Ein hoher Bestand an alten Projekten habe Nordex auch im ersten Quartal belastet. Die Branche leide bereits seit vielen Monaten unter Lieferkettenproblemen und hohen Kosten und müsse derzeit viele unrentable Aufträge abarbeiten, bei denen die Ausgaben nicht ausreichend weitergegeben werden könnten.Zwar habe Nordex den Ausblick auf das Gesamtjahr 2023 bestätigt, der Quartalsbericht sei allerdings schwächer als erwartet ausgefallen, habe ein Händler am Morgen moniert. "Die Profitabilität ist der Schlüssel, und hier sieht es erneut ziemlich schlecht aus", habe er konstatiert. Die auf den Konzernumsatz bezogene Working-Capital-Quote habe sich im Quartalsvergleich ebenfalls weiter verschlechtert.Im bisherigen Jahresverlauf summiere sich der Kursverlust der Nordex-Aktie auf rund 13%. Damit gehöre sie zu den schwächsten MDAX-Werten in diesem Jahr. Seit dem Jahreshoch bei 15,63 Euro im März habe das Papier rund 27% eingebüßt. Noch deutlicher sei das Minus seit dem Mehrjahreshoch vor etwas mehr als zwei Jahren. Damals habe die Nordex-Aktie zeitweise mehr als 25 Euro gekostet, nachdem sie im Crash infolge der Corona-Krise im Frühjahr 2020 bis auf rund 5 Euro gefallen sei.Aktuell sei das Unternehmen mit knapp 2,7 Mrd. Euro bewertet. Größter Aktionär sei der spanische Bau- und Immobilienkonzern Acciona, der fast die Hälfte der Anteile halte. Acciona habe vor einigen Jahren sein Windanlagengeschäft an Nordex verkauft und halte seitdem Anteile. Da der spanische Großaktionär immer wieder Geld zuschießen müsse oder Kredite in Aktien umgewandelt habe, sei der Anteil peu à peu angestiegen.Durch den Turnaround am Freitag gehe der Blick bei Nordex vorerst wieder nach oben. "Der Aktionär" behalte Nordex auf der Empfehlungsliste mit einem Stopp bei 10 Euro, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link