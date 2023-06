Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (30.06.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nordex-Aktie habe den zunächst kräftigen Rücksetzer im Anschluss an die Gewinnwarnung von Siemens Energy vergangene Woche gut weggesteckt. Inzwischen würden die Papiere des Turbinenbauers sogar höher als vor der Meldung notieren. Am Freitag verleihe eine Studie der Bank of America neuen Schwung.Die Nordex-Aktie zähle im freundlichen Marktumfeld zu den stärksten Werten im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ). Hintergrund: Die Bank of America habe die Aktie neu in die Bewertung aufgenommen und sehe mit einem Kursziel von 17 Euro viel Potenzial. Die Einstufung laute entsprechend "buy".Das Onshore-Geschäft (Windturbinen an Land) sehe bei Nordex gut aus, lobe Analyst John Kim. In den meisten Schlüsselregionen sei der Konzern gut positioniert und habe zuletzt beeindruckende Zugewinne beim Marktanteil verzeichnet. Entscheidend sei aber: Laut Kim verkenne der Markt noch immer das Margenpotenzial von Nordex, nachdem der Kostendruck nachlasse und der margenschwache Auftragsbestand abgebaut werde. Zudem habe sich die Bilanz verbessert und das Risikoprofil sei besser geworden. Siemens Gamesa hausgemacht seien, habe auch Nordex bislang nicht gezeigt, dass nachhaltig schwarze Zahlen geschrieben werden könnten. Erst wenn die Trendwende bei der Profitabilität gelinge, seien auch deutlich höhere Kurse drin.Bis dahin müssen Anleger weiter mit einer hohen Volatilität in beide Richtungen rechnen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Nordex-Aktie. (Analyse vom 30.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link