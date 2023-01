Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,425 EUR -2,33% (30.01.2023, 09:55)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,475 EUR -2,14% (30.01.2023, 09:43)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (30.01.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Monatelang sei es mit der Nordex-Aktie nur bergauf gegangen. Doch im Bereich der 15-Euro-Marke sei zuletzt Schluss mit der Rally gewesen. Eine vorsichtige Analystenstimme der Société Générale und vor allem der enttäuschende Ausblick des Wettbewerbers Vestas hätten für einen ersten Rücksetzer bei der Aktie gesorgt.Vestas habe am Freitag mitgeteilt, dass die hohen Kosten und Lieferkettenprobleme auch 2023 weiter belasten würden. Die Dänen würden zwar mit Preiserhöhungen gegensteuern wollen, rote Zahlen würden aber nicht ausgeschlossen. Vestas rechne zudem mit einem Rückgang der installierten Leistung und womöglich weniger Umsatz. Hintergrund: In der EU würden Genehmigungen auf sich warten lassen und die Nachfrage in den USA werde wohl erst 2024 anziehen.Das schüre am Markt nun auch wieder die Angst, dass Nordex die Margenprobleme weiterhin nicht in den Griff bekommen werde. Höhere Verkaufspreise hätten zuletzt die Hoffnung geweckt, dass der Sprung in die schwarzen Zahlen gelingen könne. Wenn es aber selbst der traditionell etwas profitableren Vestas nicht gelinge, könnte dies auch bei Nordex weiter auf sich warten lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: