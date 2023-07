Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (07.07.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld habe sich die Nordex-Aktie relativ stabil gezeigt. Auswirkungen der Probleme beim Rivalen Siemens Gamesa seien kaum noch zu spüren. Für den nachhaltigen Ausbruch nach oben würden zwar noch die entscheidenden Impulse fehlen, doch aus Auftragssicht laufe es weiterhin gut, wie sich auch am Freitag zeige.Nordex liefere acht Turbinen des Typs N163/6.X mit einem Volumen von 56 Megawatt in die Türkei. Errichtet werden sollten diese ab Mitte 2024. Zu dem Auftrag gehöre auch ein Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren."Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen unserer Kunden in unsere Technologie und unser erfahrenes Team", so Ender Ozatay, Vice President Region Türkiye & Middle East. "Die türkische Regulierungsbehörde für den Energiemarkt (EMRA) hat kürzlich eine Vorlizenzkapazität von 25 Gigawatt für die nächsten zehn Jahre für erneuerbare Projekte mit Speicherung angekündigt, und wir wollen unsere starke Position in der Türkei ausbauen."Anleger warten vorerst ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Nordex-Aktie. (Analyse vom 07.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link