Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,32 EUR -1,02% (26.07.2022, 11:16)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,326 EUR -0,14% (26.07.2022, 11:11)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (26.07.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Kursentwicklung bei Nordex in den vergangenen Wochen und Monaten habe wenig Grund zur Freude geliefert. Knapp oberhalb der 8-Euro-Marke arbeite die Aktie des Turbinenbauers aktuell zumindest an einer Bodenbildung. Am Dienstag melde der Konzern nun einmal mehr einen neuen Auftrag. Die Aktie reagiere allerdings kaum.Ein Konsortium auf Helen Oy und dem Ålandsbanken Wind Power Fund habe bei Nordex 25 Turbinen des Typs N163/5.X bestellt. Der Auftrag für den Windpark "Karahka" in Finnland umfasse insgesamt ein Volumen von 147,5 Megawatt. Hinzu komme ein Premium-Service mit einer Laufzeit von 35 Jahren."Wir freuen uns, dass wir nach dem 165-MW-Windpark Kalistanneva jetzt ein weiteres Projekt für Helen und Ålandsbanken Wind Power Fund in Finnland umsetzen können und Helen bei ihrem Ziel, bis 2030 klimaneutral zu werden, unterstützen können", so Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa. "Besonders erwähnenswert bei diesem neuen Projekt ist, dass hier mit einer Nabenhöhe von 168 Metern unser höchster Hybridturm erstmals zum Einsatz kommt. Kombiniert mit dem großen Rotordurchmesser von 163 Metern versprechen die Turbinen am Standort eine hohe Produktion von sauberem Windstrom."Anleger warten weiter ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link