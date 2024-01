Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,928 EUR +0,28% (10.01.2024, 08:42)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,874 EUR +0,57% (09.01.2024, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Auftragslage bei Nordex bleibe weiterhin gut. Erst am Dienstag hätten neue Aufträge der Aktie wieder etwas Schwung verliehen, nun folget am heutigen Mittwoch bereits die nächste Meldung. Dank mehrerer Orders aus dem deutschen Heimatmarkt könnte der MDAX-Titel nun wieder über die wichtige 10-Euro-Marke klettern.Bereits im Dezember 2023 habe Nordex vom Wind- und Solarparkentwickler UKA Aufträge für sieben Windprojekte mit einem Volumen von insgesamt 197 Megawatt erhalten. Dazu würden 32 Turbinen unterschiedlicher Typen in verschiedene Regionen Deutschlands ausgeliefert. Zudem übernehme Nordex einen Premium-Service für 20 Jahre.Volle Auftragsbücher seien ein gutes Zeichen. Dennoch komme die Nordex-Aktie nach wie vor nicht vom Fleck. Zu groß seien weiter die Sorgen um die Profitabilität. Nur wenn der Turbinenbauer mit den kommenden Zahlen Fortschritte bei der Marge vorweisen könne, dürfte auch die Aktie deutlich höher notieren. Favorit des "Aktionärs" bleibe daher vorerst der dänische Wettbewerber Vestas, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2024)Börsenplätze Nordex-Aktie: