Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (11.07.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Auftragsflut bei Nordex gehe weiter. Zum Ende des zweiten Quartals habe sich das Unternehmen noch mehrere Aufträge für Windparks im Mittelmeerraum gesichert. Im frühen Handel führe der Turbinenbauer den MDAX an und klettere wieder in Richtung der 12-Euro-Marke.Insgesamt habe das Unternehmen noch einmal Aufträge für 363 Megawatt erhalten. Damit würden zwei Windparks in Spanien und ein großer Park in Serbien gebaut sowie weitere Turbinen nach Frankreich, Italien und Portugal geliefert."Wir sehen weiterhin eine hohe Nachfrage in mehreren Märkten in Europa", so Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa zu den jüngsten Aufträgen. "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere bereits hervorragende Position in dieser wichtigen Region weiter ausbauen können."Nordex sei auf Kurs, die Auftragsbücher seien voll. Doch die Profitabilität bleibe das Problem. Erst wenn hier Fortschritte erkennbar sind, dürfte die Aktie auch nachhaltig nach oben ausbrechen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link