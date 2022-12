Börsenplätze Nordex-Aktie:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach der beeindruckenden Kursrally im Oktober und November habe sich die Lage bei Nordex zuletzt beruhigt. Knapp oberhalb der 12-Euro-Marke sei die Verschnaufpause zwar überfällig gewesen. Doch angesichts der vollen Auftragsbücher und der Hoffnung auf eine bessere Profitabilität könnten die Kurse bald wieder steigen. Ein neuer Auftrag spiele dabei in die Karten.In der Türkei liefere Nordex insgesamt 22 Turbinen für zwei Windparks der Eksim Yatirim Holding mit einem Gesamtvolumen von 150 Megawatt. Zu den Aufträgen gehöre jeweils auch ein Premium-Service-Vertrag über zehn Jahre. Die Turbinen sollten einmal Ende 2023 und einmal ab 2024 in Betrieb genommen werden."Die Nordex Group arbeitet seit Jahren eng mit Eksim zusammen und die erneute Wahl unserer Technologie für ihre Windparks ist ein weiterer Vertrauensbeweis in unsere langjährige und gewachsene Partnerschaft", zeige sich Nordex-Vertriebsvorstand, Patxi Landa, entsprechend zufrieden. "Mit der Erweiterung der Windparks bringen wir den Ausbau der Windenergie in der Türkei weiterhin zügig voran und können unsere führende Marktstellung mit 3,5 Gigawatt installierter Kapazität im Land weiter ausbauen."Doch bis dahin bleibt die Aktie sehr spekulativ, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Nordex SE. (Analyse vom 15.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link