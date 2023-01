Börsenplätze Nordex-Aktie:



Die Nordex-Gruppe hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Aufholjagd bei Nordex gehe ungebremst weiter. Mit knapp drei Prozent Plus zähle die Aktie im ohnehin freundlichen Marktumfeld erneut zu den stärksten Werten im TecDAX. Seit den Oktober-Tiefs habe sich der Turbinenbauer damit bereits mehr als verdoppelt. Derweil melde der Konzern einmal mehr einen neuen Auftrag.Nordex liefere 29 Turbinen des Typs N117/3600 nach Irland an SSE Renewables. Zu dem Auftrag über 104 Megawatt gehöre auch der Service der Anlagen nach der Inbetriebnahme. Geliefert und installiert werden sollten die Turbinen ab Ende 2023."Wir sind stolz darauf, dass sich SSE Renewables für Nordex-Turbinen in ihrem Projekt Yellow River entschieden hat", so Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa zufrieden. "Dies ist unser erstes gemeinsames Projekt, und wir danken SSE für das Vertrauen und die Unterstützung. Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt und wie wir diese hervorragende Beziehung weiter stärken können."Neue Aufträge, optimistische Analysten und ein starkes Chartbild: Bei Nordex stimme das Gesamtbild. Entscheidend bleibe zwar, dass die schwachen Margen wirklich endlich besser würden. Doch inzwischen bestehe berechtigte Hoffnung, dass dies gelinge.Anleger können auf weiter steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link