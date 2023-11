Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.11.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den Zahlen habe die Nordex-Aktie am Dienstag ihre Erholungsrally zunächst noch fortgesetzt. Doch bereits im Tagesverlauf habe die Stimmung gedreht und auch am heutigen Mittwoch zähle der Turbinenbauer zu den schwächsten Werten im freundlichen MDAX. Inzwischen hätten sich auch einige Experten zum Zahlenwerk geäußert.Nordex habe zwar gut, aber nicht großartig abgeschnitten, erkläre etwa Analyst John Kim von Deutsche Bank Research. Die Margen hätten sich erholt, dennoch habe er das Kursziel leicht von 17 auf 16 Euro gekürzt. Die Einstufung bleibe weiterhin "buy". Auch die Investmentbank Oddo habe das Kursziel nach den Zahlen leicht nach unten geschraubt - von 13 auf 12 Euro. Das Votum laute deshalb auch nach wie vor lediglich "neutral".Deutlich optimistischer hätten da die Worte von Goldman Sachs-Analyst Ajay Patel geklungen. Er habe von abermals starken Ergebnissen bei Nordex gesprochen und zudem die Ergebniserholung im bisherigen Jahresverlauf gelobt. Sein Kursziel laute 15 Euro, das Votum "neutral".Die Analysten würden auf dem aktuellen Kursniveau auf breiter Front Upside-Potenzial sehen. Es sei auch durchaus positiv zu werten, dass Nordex erneut einen operativen Gewinn eingefahren habe. Allerdings sei bei den durchschnittlichen Verkaufspreisen je Megawatt Leistung nach wie vor viel Luft nach oben. Diese seien im abgelaufenen dritten Quartal wieder niedriger gewesen als noch im ersten Halbjahr. Entsprechend sollten Anleger angesichts der Zahlen in der Tat nicht zu euphorisch werden.Wer auf ein Comeback und eine steigende Profitabilität der Turbinenbauer setzen will, greift zum dänischen Marktführer Vestas, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link