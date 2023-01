Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,10 EUR +0,64% (10.01.2023, 09:49)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,085 EUR +0,18% (10.01.2023, 09:34)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.01.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Das Papier des Turbinenbauers befinde sich weiterhin voll im Aufwind. Erstmals seit April notiere der SDAX-Titel wieder über der 14-Euro-Marke. Die positive Nachrichtenlage reiße indes nicht ab. So habe der Turbinenbauer einen neuen Großauftrag aus Kanada erhalten, zudem habe die Citigroup das Kursziel für die Nordex-Aktie angehoben.Das Unternehmen liefere 36 Turbinen des Typs N155/5.X mit einem Gesamtvolumen von 200 Megawatt. Der Windpark in der kanadischen Provinz Saskatchewan solle 2024 in Betrieb genommen werden. Name von Kunde und Projekt seien nicht genannt worden.Noch mehr Luft nach oben bei der Nordex-Aktie sehe derweil die Citigroup. Die US-Bank habe das Rating auf "Buy" bestätigt und das Kursziel von 13,00 auf 15,50 Euro erhöht. Auf dem gegenwärtigen Niveau entspreche dies einem Potenzial von gut zehn Prozent.Anleger können auf weiter steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link