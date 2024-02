Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 10.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA (nicht aktiv), Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (29.02.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex-Chef José Luis Blanco habe 2023 als Übergangsjahr bezeichnet, in dem sich das Marktumfeld, trotz einiger Schwankungen, insgesamt stabilisiert habe. Für das noch junge Geschäftsjahr 2024 rechne der Windanlagenbauer mit einer weiteren Verbesserung bei Umsatz und Ergebnis. Die Daten kämen bei den Anlegern gut an. Die Aktie setze ihren Aufwärtstrend fort."Aktionär"-Leser würden wissen: Für das vergangene Jahr habe Nordex bereits vor zwei Wochen vorläufige Zahlen vorgelegt, diese seien nun bestätigt worden. Der Umsatz sei demnach von 5,7 auf knapp 6,5 Milliarden Euro gestiegen. Beim operativen Ergebnis (EBITDA) habe der Turbinenbauer knapp die Gewinnzone erreicht und ein Plus von zwei Millionen Euro verzeichnet - nach minus 244 Millionen Euro im Vorjahr. Die EBITDA-Marge von entsprechend null Prozent habe im Rahmen der vom Unternehmen ausgegebenen Prognose gelegen.Der Ausblick passe: Der Umsatz solle 2024 auf 7,0 bis 7,7 Milliarden Euro steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage seiner endgültigen Zahlen für 2023 mitgeteilt habe. Das wäre in der Mitte der Spanne ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Analysten hätten hier im Schnitt nur 6,44 Milliarden Euro auf dem Zettel gehabt.Von den Erlösen sollten zwei bis vier Prozent als EBITDA-Marge hängenbleiben, nachdem die Hamburger 2022 einen operativen Verlust geschrieben und 2023 nur knapp den Sprung in die schwarzen Zahlen geschafft hätten."Der Aktionär" bleibt deshalb weiter vorsichtig. Favorit in der Windbranche ist nach wie vor Vestas aus Dänemark, so Michael Schröder. (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link