Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,888 EUR -1,96% (06.07.2022, 17:00)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,842 EUR +0,41% (06.07.2022, 16:48)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (06.07.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenherstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Während sich der Gesamtmarkt nach dem jüngsten Kursrutsch am Mittwoch etwas stabilisiere, müsse die Nordex-Aktie weiter Federn lassen. Einmal mehr sei der TecDAX-Titel auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen. Belastend wirke eine Analystenstudie, in der das alte Kursziel massiv zusammengestrichen worden sei.Die Investmentbank Stifel habe Nordex dabei von "buy" auf "hold" heruntergestuft und das Kursziel von 20 auf neun Euro gesenkt. Der Turbinenbauer sei "vom Kurs abgetrieben", so Analystin Clarice Monarcha. Sie habe deshalb ihre Margenschätzungen bis 2024 gekappt und rechne in diesem Zeitraum nun wegen schwächerer Profitabilität, höherer Restrukturierungskosten und Bewegungen beim Umlaufvermögen mit einem immensen Kapitalverbrauch.Nach dem Kurssturz seien inzwischen zwar einige Widrigkeiten eingepreist, so Monarcha. Sie wolle aber an der Seitenlinie warten, bis sich die Lage bessere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: