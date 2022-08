Börsenplätze Nordex-Aktie:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Um 40 Prozent wolle die USA ihre CO2-Emissionen bis 2030 senken. Das sei das Ziel des kürzlich vom Senat verabschiedeten Inflation Reduction Act. Und dafür nehme die Regierung viel Geld in die Hand: 370 Milliarden Euro sollten in erneuerbare Energien fließen. Während das bei Solarherstellern für Kursgewinne sorge, komme die Euphorie bei dem Turbinenbauer Nordex nicht an. Trotz einer Kaufempfehlung verliere die Aktie am Montag 3,5 Prozent.Constantin Hasse, Analyst bei Jefferies, habe sein Kursziel von 16 Euro bestätigt und sehe bei Nordex damit reichlich Raum für Kursgewinne. Der Windturbinenhersteller sollte ebenso wie der Solarkonzern SMA Solar von dem vom US-Senat beschlossenen Gesetzentwurf über massive Investitionen für den Klimaschutz profitieren, so Hesse.Am Kurs zeige sich das allerdings nicht, wie auch die Konkurrenten Vestas und Siemens Energy verliere die Nordex-Aktie deutlich. Sorgen würden den Anlegern die am Mittwoch erscheinenden Geschäftszahlen von Vestas bereiten. Wegen hoher Stahlpreise und Lieferkettenproblemen würden Experten mit einem erneuten Verlust im zweiten Quartal rechnen. Das drücke in der gesamten Branche auf die Kurse.Anleger warten deshalb weiter ab, so Julian Weber von "Der Aktionär". Green-Tech-Favoriten seien andere Werte wie ABO Wind oder Energiekontor. (Analyse vom 08.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link