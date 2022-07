Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.07.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen besorgt sich Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) frisches Geld, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Windkraftanlagenbauer wolle mittels einer Kapitalerhöhung 212 Mio. Euro einnehmen. Dazu sollten neue Aktien im Verhältnis 10 zu 49 zum Stückpreis von 5,90 Euro ausgegeben werden.Positiv sei sicherlich, dass der spanische Großaktionär Acciona und die an der Maßnahme beteiligten Banken die Emission garantieren würden. Dennoch sei die positive Reaktion des Aktienkurses überraschend. Klar: Durch das frische Geld sei die Gefahr einer Insolvenz nun erst einmal abgewendet. Dennoch sei in den Wochen nach der Kapitalerhöhung mit einem massiven Aktienüberhang zu rechnen, da bis zu rund 60 Prozent des Emissionsvolumens auf die Geldinstitute entfallen würden, welche die Emission begleiten würden. Diese würden kaum ein Interesse daran haben, langfristige Aktionäre bei Nordex zu werden.Grundsätzlich sei die Lage bei Nordex angespannt. Die jüngsten Quartalszahlen hätten immense Verluste und einen großen Cashverbrauch offengelegt. Nicht umsonst habe das Unternehmen in der Pressemitteilung zur Kapitalerhöhung durchblicken lassen: "Mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung beabsichtigt die Gesellschaft, ihre Kapitalstruktur durch Erhöhung der Eigenkapitalquote im zurzeit volatilen Marktumfeld für den Windenergiesektor zu stärken. Nordex ist davon überzeugt, dass die erhöhte Liquidität einen Schutz gegen kurzfristige, branchenspezifische Risiken darstellt und die Positionierung der Gesellschaft auch bei ihren Kunden verbessert."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: